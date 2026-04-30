pd a venezia comizio elettorale in bengalese

A Venezia, durante un comizio elettorale, una candidata del Partito democratico ha parlato in bengalese. La scelta linguistica ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media locali. L'evento si inserisce in una serie di iniziative del partito che coinvolgono diverse comunità linguistiche e culturali. La candidata ha rivolto il suo intervento a un pubblico multietnico presente in città.

Prima i volantini in nome di Allah, ora anche i comizi elettorali in bengalese. Accade a Venezia per le elezioni del consiglio comunale di Giulia Sorrentino – La protagonista, in questo caso, è Miah Rhitu che, come si vede nel video, tiene un discorso in lingua straniera davanti a una platea in cui di italiani non c’è nemmeno l’ombra. Ma, come scrive lei sul proprio profilo Facebook (lo abbiamo tradotto perché anche questo post era in arabo) “vogliamo una Venezia dove ogni persona sia ascoltata e tutti i problemi siano risolti. Sono Miah, per tutelare i diritti della nostra comunità e dare la nostra voce in Consiglio Comunale. Bisogna unirsi per costruire una Venezia inclusiva e migliore.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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