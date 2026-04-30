Pazienti lasciati senza denti | denunce in procura per la clinica di via Brin

In seguito alla chiusura improvvisa della clinica odontoiatrica di via Brin, più di cento pazienti si sono rivolti alla Procura di Napoli presentando denunce. La struttura ha cessato l’attività dopo il 20 marzo, lasciando numerosi clienti senza denti e con pagamenti già effettuati per trattamenti non completati. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità giudiziarie, che hanno avviato le indagini sulla gestione della clinica e sui pagamenti effettuati.

Sono già arrivate in Procura della Repubblica di Napoli alcune denunce sulla vicenda della Sanident, la clinica odontoiatrica di via Brin che ha chiuso improvvisamente dopo il 20 marzo e ha lasciato letteralmente senza denti in bocca oltre un centinaio di pazienti che hanno già pagato migliaia di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, il centro odontoiatrico di via Brin chiude: lasciati senza denti 150 pazienti: “Abbiamo pagato”Chiuso per presunti lavori di manutenzione il centro dentistico di via Brin a Napoli. Cardarelli a Napoli, in Cassazione la condanna per Iannelli: pazienti portati in clinicaDiventa definitiva la condanna per l’ortopedico napoletano Paolo Iannelli, anche se gli atti tornano a Napoli per la sola rideterminazione della pena. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, il centro odontoiatrico di via Brin chiude: lasciati senza denti 150 pazienti: Abbiamo pagato; Case popolari Napoli, proroga di 2 mesi per presentare l'Isee o si rischia fino a 10mila euro di conguaglio; Roberto Vannacci a Napoli per inaugurare una sede di Futuro Nazionale al Centro Direzionale; Oltre 150 pazienti lasciati senza denti già pagati. Scandalo Sanident a Napoli, il centro odontoiatrico chiude e lascia 150 pazienti senza dentiChiuso per presunti lavori di manutenzione il centro dentistico di via Brin a Napoli. I pazienti: Ignota la data di riapertura, pagati impianti da 10mila euro. Ora non abbiamo i denti. Per domani, v ... internapoli.it Pazienti lasciati senza denti: denunce in procura per la clinica di via BrinSono già arrivate in Procura della Repubblica di Napoli alcune denunce sulla vicenda della Sanident, la clinica odontoiatrica di via Brin che ha chiuso improvvisamente dopo il 20 marzo e ha lasciato l ... napolitoday.it Molti non sanno quali sono gli errori medici più comuni. I 5 errori di malasanità più frequenti in Italia: 5 Pazienti lasciati soli o senza adeguate misure di sicurezza. 4 Causate da scarsa - facebook.com facebook