Cardarelli a Napoli in Cassazione la condanna per Iannelli | pazienti portati in clinica

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per l’ortopedico napoletano Paolo Iannelli, coinvolto in un procedimento riguardante il trasporto di pazienti in una clinica. La sentenza diventa definitiva, anche se gli atti vengono restituiti a Napoli per la rideterminazione della pena. La decisione si riferisce a una vicenda che ha visto coinvolti vari soggetti nel contesto delle pratiche cliniche.

Diventa definitiva la condanna per l’ortopedico napoletano Paolo Iannelli, anche se gli atti tornano a Napoli per la sola rideterminazione della pena. Lo hanno stabilito i giudici della Cassazione, che ieri sera hanno firmato un dispositivo che chiude una vicenda giudiziaria tormentata e iniziata quindici anni fa: in sintesi, i giudici della Cassazione hanno dichiarato prescritti cinque ipotesi di concussione, ma hanno confermato la condanna per altri quattro casi. Regge, al netto della mannaia della prescrizione, l’ipotesi investigativa coltivata dalla Procura di Napoli e culminata nel 2012 negli arresti dell’ortopedico napoletano e manager della clinica privata Villa del Sole. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

