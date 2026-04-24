Precipita dall'ultimo piano dell'Università morta una donna ad Alessandria | indagini in corso

Una donna che lavorava come portinaia è deceduta dopo essere caduta dall’ultimo piano di un edificio universitario ad Alessandria. La tragedia si è verificata nel palazzo Borsalino, sede dell’università del Piemonte orientale. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’incidente. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta. La vittima aveva un ruolo di supporto all’interno della struttura.

Ad Alessandria una donna, addetta al servizio di portineria, è morta cadendo dall’ultimo piano di Palazzo Borsalino, sede dell'Università degli studi del Piemonte orientale. Indagini in corso sulla dinamica dell'accaduto. La struttura è stata chiusa e le attività sospese per la giornata di oggi, venerdì 24 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ex banchiere precipita dall’ultimo piano di un palazzo a Milano, 3 persone ricercate: l’identikit della portinaiaTre persone sono ricercate per la morte di Alexander Adarich, ex banchiere ucraino, precipitato da un b&b in centro a Milano. Precipita dall’ottavo piano a Pioltello e muore, scarcerati i due uomini fermati per l’omicidio di NenèSono stati scarcerati il 45enne e il 32enne accusati dell'omicidio di Juan Carlos Ortiz Duarte. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bimbo di 18 mesi precipita dalla finestra a Civita Castellana: dopo giorni di coma al Gemelli, torna a casa; Dentro la Notizia: Femminicidio a Bisceglie: uomo lancia la moglie dal balcone Video; Il papà del bimbo precipitato dal balcone a Roma: Mio figlio ha volteggiato per 12 metri. Un angelo gli ha evitato l'asfalto; Donna precipita dal terzo piano e muore: l'allarme dato dall'uomo che la ospitava. Precipita dall’ultimo piano dell’Università, morta una donna ad Alessandria: indagini in corsoAd Alessandria una donna, addetta al servizio di portineria, è morta cadendo dall’ultimo piano di Palazzo Borsalino, sede dell'Università degli studi ... fanpage.it Tragedia all’Università di Alessandria: donna cade dall’ultimo piano e muoreTragedia all’Università del Piemonte Orientale ad Alessandria . Una donna è precipitata dall’ultimo piano, cadendo nel cortile interno di Palazzo ... gazzettadelsud.it *Paura a Scordia: studente precipita dalla finestra a scuola, è grave* Leggi https://qds.it/paura-a-scordia-studente-precipita-dalla-finestra-a-scuola-e-grave/ Se vuoi essere avvisato quando mandiamo un messaggio, attiva la campanella in alto a destra - facebook.com facebook