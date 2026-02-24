Donna precipita dal quarto piano e muore a Milano indagini in corso | Si era appesa alla grondaia per salvarsi
Una donna di 31 anni è morta dopo essere caduta dal quarto piano di un palazzo a Milano, perché si era aggrappata alla grondaia nel tentativo di salvarsi. La donna si trovava nell'appartamento di un uomo, mentre il compagno di lui non era presente al momento della caduta. La polizia indaga sulle circostanze dell’incidente, che ha suscitato grande attenzione tra i vicini. La scena si è svolta in un quartiere residenziale molto frequentato.
Una 31enne è morta, precipitando dal quarto piano di un palazzo a Milano. Stando ai primi accertamenti, la donna era ospite di un uomo con il compagno che, al momento dei fatti, non era in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mistero alla Barona, donna di 31 morta dopo un volo dal quarto piano di un palazzo di via De Pretis: si era appesa alla grondaia per salvarsiUna donna di 31 anni è caduta dal quarto piano di un edificio in via De Pretis, causando la sua morte.
Ragazza di 12 anni precipita dal quarto piano di un palazzo a Bologna: muore dopo tre giorni in ospedaleUna ragazzina di 12 anni è caduta dal quarto piano di un palazzo a Bologna mentre era in casa con i genitori.
Donna trovata morta in cortile a Milano, i residenti: «È un punto di passaggio e ci sono telecamere»
