Donna precipita dal quarto piano e muore a Milano indagini in corso | Si era appesa alla grondaia per salvarsi

Una donna di 31 anni è morta dopo essere caduta dal quarto piano di un palazzo a Milano, perché si era aggrappata alla grondaia nel tentativo di salvarsi. La donna si trovava nell'appartamento di un uomo, mentre il compagno di lui non era presente al momento della caduta. La polizia indaga sulle circostanze dell’incidente, che ha suscitato grande attenzione tra i vicini. La scena si è svolta in un quartiere residenziale molto frequentato.