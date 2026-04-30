Pavoni da Punta Marina ad Arenzano | animali iconici ma la convivenza non è sempre facile

Pavoni, con le loro piume colorate e il caratteristico movimento, attirano l’attenzione di chi frequenta le zone costiere tra Punta Marina e Arenzano. Sono animali che spesso si vedono nei parchi e nelle aree verdi, dove si incontrano con residenti e turisti. La presenza di questi uccelli è molto apprezzata, anche se talvolta possono creare problemi di convivenza nelle zone pubbliche.

Incantano residenti e visitatori, con le loro piume variopinte e la ruota immancabilmente immortalata da decine di smartphone. I pavoni sono diventati veri e propri simboli dei luoghi che li ospitano, animali in grado di attirare turisti grandi e piccini, ma la loro presenza in colonie numerose.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Punta Marina, l’invasione dei pavoni: una convivenza sempre più difficile e ormai sfuggita di manoA Punta Marina, nel Ravennate, l’invasione di pavoni continua a dividere: tra canti notturni, escrementi e numeri in crescita, la convivenza con... Leggi anche: I pavoni di Punta Marina diventano un caso nazionale: “Sono bellissimi, ma serve un’area dedicata?” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Punta Marina, la colonia di pavoni torna a dividere: il Comune punta al censimento degli esemplari; I pavoni di Punta Marina diventano un caso nazionale: Sono bellissimi, ma serve un’area dedicata?; Ravenna, invasione di pavoni a Punta Marina: Comune punta al censimento degli esemplari; Punta Marina, il lido dove osano i pavoni. Ecco favorevoli e contrari in vista dell’estate. I pavoni di Punta Marina, tra disagi e tentativi di convivenzaI residenti parlano di 120 esemplari, la Pro Loco di 70, mentre l’associazione animalista Clama non rileva alcuna emergenza. Il tema dei pavoni torna a ... ravennaedintorni.it Ravenna, invasione di pavoni a Punta Marina: Comune punta al censimento degli esemplariLeggi su Sky TG24 l'articolo Ravenna, invasione di pavoni a Punta Marina: Comune punta al censimento degli esemplari ... tg24.sky.it Sky tg24. . Punta Marina è invasa dai pavoni: nel paese, in provincia di Ravenna, è abituale vedere i pavoni passeggiare per le strade ma gli abitanti si dividono. Il servizio di Flavio Isernia - facebook.com facebook La surreale invasione dei pavoni a Punta Marina: oltre 100 esemplari vagano ovunque e cantano di notte (esasperando i cittadini) x.com