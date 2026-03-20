Forte turbolenza durante l’atterraggio a Sydney | diversi feriti su un volo Delta Airlines

Durante l’atterraggio a Sydney di un volo Delta Airlines si è verificata una forte turbolenza che ha causato diversi feriti tra gli assistenti di volo. I passeggeri sono usciti illesi, mentre il servizio di ambulanza del Nuovo Galles del Sud è intervenuto poco prima che l’aereo toccasse terra, inviando i mezzi di soccorso sulla pista.

Alcuni assistenti di volo sono rimasti feriti, i passeggeri illesi: il servizio di ambulanza del Nuovo Galles del Sud ha fatto sapere di aver ricevuto una chiamata tre minuti prima dell’atterraggio dell’aereo e che i veicoli di emergenza erano in attesa sulla pista. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Aereo perde la ruota durante l'atterraggio: paura a bordo di un volo della United Airlines. Cosa è successoPaura all'aeroporto di Orlando, in Florida, dove un aereo della United Airlines ha perso una ruota durante le fasi di atterraggio. Forte dei Marmi, l’hotel Areion spicca il volo. Proprietario lo sceicco dell’Emirates AirlinesForte dei Marmi (Lucca), 4 gennaio 2026 – L’hotel Areion si prepara a spiccare il volo. Altri aggiornamenti su Delta Airlines Diversi feriti su un volo in atterraggio a Sydney per una turbolenzaDiverse persone sono rimaste ferite dopo che un volo della Delta Airlines da Los Angeles a Sydney è stato colpito da una forte turbolenza. (ANSA) ... ansa.it Forte turbolenza sul volo Delta Milano-Atlanta: 11 passeggeri ricoverati in ospedale dopo un volo da incuboTurbolenza sul volo Delta partito da Milano e diretto ad Atlanta. Sono almeno 11 i passeggeri ricoverati in ospedale dopo aver fatto un volo da incubo. La compagnia statunitense spiega come i membri ... blitzquotidiano.it