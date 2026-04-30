Paura per un attore di Mission | Impossible che collassa in pubblico | come sta ora

Un attore protagonista del franchise di Mission: Impossible si è improvvisamente accasciato in pubblico durante un evento. L’incidente ha attirato l’attenzione di presenti e fans, che hanno assistito alla scena senza poter intervenire immediatamente. Dopo l’accaduto, l’attore ha rivolto alcune battute per rassicurare il pubblico, mentre le sue condizioni vengono valutate dai medici sul posto. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle sue condizioni di salute.

La star del franchise con Tom Cruise avrebbe persino scherzato sull'incidente, dopo aver rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute L'attore del franchise di Mission: Impossible Ving Rhames sta tornando a casa dopo un malore avvenuto mercoledì in un ristorante della zona di Los Angeles, come ha confermato il suo agente. "Al telefono sembrava il solito Ving e ha anche fatto una battuta", ha dichiarato il manager Brad Kramer a Variety. L'incidente avvenuto in un ristorante L'attore 66enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale mercoledì pomeriggio dopo essere svenuto al suo tavolo al ristorante Granville a North Hollywood, secondo quanto riportato da TMZ.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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