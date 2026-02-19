Mission Impossible – Rogue Nation | tutto quello che c’è da sapere sul film

Il film “Mission Impossible – Rogue Nation” viene trasmesso questa sera su Italia 1 alle 21:20, creando grande attesa tra gli appassionati di azione. Diretto da Christopher McQuarrie, il film del 2015 vede ancora Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt. La pellicola segue l’agente segreto che si trova a contrapporsi a una potente organizzazione clandestina. La trasmissione di questa sera mette in evidenza le spettacolari sequenze di inseguimenti e le performace acrobatiche di Cruise. La serata si annuncia ricca di adrenalina e suspense.

Mission Impossible – Rogue Nation: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mission Impossible – Rogue Nation, il film d’azione diretto da Christopher McQuarrie uscito nel 2015 e con protagonista ancora una volta Tom Cruise. Si tratta del quinto film che fa riferimento alla saga di Mission Impossible, per cui è il quinto capitolo che sceglie come protagonista l’agente Ethan Hunt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. La trama. La nuova avventura dell’agente Ethan Hunt lo vede nuovamente operativo sul fronte terroristico. 🔗 Leggi su Tpi.it

