Una donna è stata fermata dalla Polizia a Frosinone mentre si aggirava in strada con delle forbici in mano, minacciando passanti. La donna, in stato di agitazione, è stata denunciata per minacce e porto di oggetti atti a offendere. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo alcune segnalazioni di persone che avevano assistito alla scena. La situazione è stata poi riportata sotto controllo senza ulteriori incidenti.

Una denuncia per minacce e porto di oggetti atti ad offendere, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri a Frosinone. Una donna straniera è stata fermata dopo aver minacciato alcuni passanti con delle forbici in viale Europa. L’episodio è stato segnalato da un gruppo di ragazzi e ha richiesto anche l’intervento dei sanitari, a causa dello stato di agitazione della donna. Minacce per le strade di Frosinone La donna fermata in evidente stato di agitazione Le accuse e la posizione dell’indagata Minacce per le strade di Frosinone Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, quando una pattuglia del reparto volanti della Questura di Frosinone stava transitando in viale Europa.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per la strada a Frosinone, passanti minacciati con le forbici da una donna in stato di agitazione

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