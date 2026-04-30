Paura dell’invecchiamento | 1 italiano su 2 teme la perdita di valore

Secondo uno studio condotto da EngageMinds Hub, circa il 50% degli italiani ha paura di invecchiare e perdere valore sociale. In particolare, il 47% degli intervistati si preoccupa di non essere più considerato utile o importante agli occhi degli altri. La ricerca rivela una diffusa preoccupazione legata all’immagine e al ruolo che si ha nella società con l’età che avanza.

? Cosa sapere Un italiano su due teme la perdita di valore sociale secondo EngageMinds Hub.. Il 47% degli intervistati teme di non essere più considerato utile agli altri.. Un italiano su due soffre oggi della sindrome di Dorian Gray, manifestando un profondo timore che l’invecchiamento possa compromettere la propria attrattività e il proprio valore sociale, secondo i risultati dell’indagine condotta da EngageMinds Hub presso l’Università Cattolica di Cremona. Questo dato emerge dal lavoro del centro di ricerca in psicologia dei consumi e della salute, delineando un quadro in cui la gestione del tempo che passa non è solo una questione biologica, ma un terreno emotivo complesso che tocca l'identità stessa delle persone nel nostro Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paura dell’invecchiamento: 1 italiano su 2 teme la perdita di valore Notizie correlate Un italiano su 2 teme di perdere attrattività fisica, quasi 5 su 10 hanno paura di non sentirsi più utiliGli italiani temono la vecchiaia, uno su due, infatti, ha il terrore di perdere l’attrattività fisica. Leggi anche: Mary di Danimarca ha annunciato su Instagram la perdita dell'amato padre John. Il papà della regina aveva 84 anni. Leggi su Amica.it Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sindrome di Dorian Gray, un italiano sue 2 ha paura di invecchiare; Sindrome di Dorian Gray, gli italiani hanno paura di invecchiare; Invecchiamento: 1 italiano su 2 teme di perdere attrattività, quasi il 50% l’utilità sociale; Sindrome di Dorian Gray, un italiano sue 2 ha paura di invecchiare. Invecchiamento, un'italiano su due teme di perdere attrattività fisica: la ricercaGli italiani temono la vecchiaia, uno su due, infatti, ha il terrore di perdere l’attrattività fisica. É il dato ... cremonaoggi.it >>>ANSA/Sindrome di Dorian Gray, un italiano sue 2 ha paura di invecchiareGli italiani soffrono della sindrome di Dorian Gray, ovvero hanno paura di invecchiare: in particolare un italiano su 2 teme di perdere attrattività fisica con l'avanzare degli anni, mentre quasi la ... ansa.it Famiglia nel bosco, il bimbo in lacrime: "Ho paura di non tornare a casa". E la Corte d'Appello respinge il reclamo x.com Paura a Olbia, parcheggia a bordo strada e l’auto prende fuoco: mistero sulle cause del rogo I vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione - facebook.com facebook