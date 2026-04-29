Un italiano su 2 teme di perdere attrattività fisica quasi 5 su 10 hanno paura di non sentirsi più utili

Secondo un'indagine recente, metà degli italiani ha paura di perdere l’attrattività fisica con l’avanzare dell’età. Quasi il 50% si preoccupa di non sentirsi più attraente, mentre quasi il 50% teme di non essere più utile o rilevante. La paura della vecchiaia si manifesta in modo diffuso tra la popolazione, con molte persone che manifestano preoccupazioni legate all’aspetto e al ruolo sociale.

Gli italiani temono la vecchiaia, uno su due, infatti, ha il terrore di perdere l’attrattività fisica. É il dato che emerge dal rilevamento del monitor continuativo di EngageMinds Hub – Consumer, Food & Health Engagement Research Center, Centro di ricerca in psicologia dei consumi e della salute.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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