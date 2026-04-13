Mary di Danimarca ha annunciato su Instagram la perdita dell' amato padre John Il papà della regina aveva 84 anni Leggi su Amicait

Mary di Danimarca ha annunciato su Instagram la morte del padre, John, avvenuta in Australia. Il padre della regina aveva 84 anni. La notizia è stata comunicata dalla stessa Mary, che ha espresso il suo dolore sui social. La scomparsa di John è stata confermata dalle fonti ufficiali e ha suscitato molta attenzione nei media.

Sono giorni di grande dolore, questi, per Mary di Danimarca. La regina, infatti, sta affrontando la perdita dell’amato padre John, scomparso nelle scorse ore in Australia. L’uomo, 84enne, era vedovo da tempo. Ciò significa che Mary è diventata, con la morte del papà, di fatto orfana. Mary e quel padre tanto amato ma lontano. È stata la regina stessa ad annunciare la scomparsa dell’uomo su Instagram. Lo ha fatto con un post, pubblicato domenica 12 aprile, particolarmente struggente. Mary e il padre John Donaldson il giorno delle nozze della futura regina, nel 2004 (foto Getty Images) Si legge, nel messaggio: «Ho il cuore pesante e i pensieri sono cupi.🔗 Leggi su Amica.it

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