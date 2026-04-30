Patto per la tutela degli impollinatori nell’Appennino Tosco-Emiliano

La Giunta comunale ha dato il via libera all’adesione al Patto per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici, un’iniziativa promossa dall’Ente Parco e rivolta all’area della Riserva della Biosfera “Appennino Tosco-Emiliano”. L’accordo mira a tutelare le specie impollinatrici e a favorire la resilienza ambientale nella zona. La decisione è stata comunicata attraverso una delibera ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del patto.

La Giunta comunale ha approvato l’adesione al Patto per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici nell’area della Riserva della Biosfera “Appennino Tosco-Emiliano”, promosso dall’Ente Parco.L’iniziativa rafforza l’impegno del Comune per la tutela di api e insetti impollinatori.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Il futuro di api e miele Dop. Sos impollinatori selvatici: "Patto per tutelare il settore"Mancano pochi mesi alla conclusione di LIFE BEEadapt, il progetto europeo che terminerà il 31 agosto 2026 e che, nell’area del Parco Nazionale... Patto per la tutela dell’ambiente. Studenti a lezione di biodiversitàUn’alleanza concreta tra istituzioni, scuole e cittadini per la tutela dell’ambiente: Ferrara ha ospitato ieri il convegno distrettuale ‘Un’alleanza... Tutti gli aggiornamenti Parco delle Foreste Casentinesi e dell’Appennino Tosco-Emiliano: La lottizzazione del governoIl presidente della Regione Michele de Pascale al ministro Pichetto Fratin: Sulle nomine si fermi, solo candidati toscani di Forza Italia e Fratelli d’Italia ... bologna.repubblica.it Il ciclo della sostenibilità. Crediti per supportare la tutela della montagnaLa tutela dell’ambiente e del territorio montano non è più solo una questione etica, ma può diventare una risorsa concreta per le comunità locali. È questo il principio alla base dei crediti di ... lanazione.it