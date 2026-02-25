Il futuro di api e miele Dop Sos impollinatori selvatici | Patto per tutelare il settore

Il progetto europeo LIFE BEEadapt ha avviato azioni per proteggere le api e i mieli Dop, a causa della diminuzione degli impollinatori selvatici. Nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, sono stati creati spazi dedicati e seminati fiori autoctoni per favorire la loro sopravvivenza. L’iniziativa mira a rafforzare il settore e a garantire la qualità dei prodotti locali. Le attività proseguono fino alla fine di agosto 2026.

Mancano pochi mesi alla conclusione di LIFE BEEadapt, il progetto europeo che terminerà il 31 agosto 2026 e che, nell’area del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, ha messo in campo azioni concrete per aiutare gli impollinatori selvatici ad adattarsi ai cambiamenti climatici. Monitoraggi scientifici, creazione di habitat favorevoli, installazione di ’bee hotel’, accordi di custodia con le aziende agricole e workshop territoriali sono stati i pilastri dell’iniziativa. In Emilia la risposta è stata significativa: oltre cento agricoltori e stakeholder hanno aderito ai ’Patti per gli impollinatori’, contribuendo alla costruzione di una rete operativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Tutelare api e insetti impollinatori per salvare l'ambiente"La consigliera Michela Calzà del Partito Democratico ha presentato un disegno di legge per proteggere api e insetti impollinatori.

Leggi anche: Co.na.pi si allarga: maxi stabilimento per tutelare api e miele

