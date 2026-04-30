Patto di stabilità spunta la richiesta per la sospensione | la maggioranza cambia la risoluzione sul Dfp

In Consiglio, la maggioranza ha presentato una richiesta di sospensione sulla risoluzione relativa al Patto di stabilità, modificando così la posizione precedente sul Documento di finanza pubblica. Contestualmente, è stato approvato un impegno formale rivolto al governo affinché segua il percorso di spesa netta programmatica indicato nel Piano e nelle raccomandazioni del Consiglio del gennaio 2025. La discussione si è concentrata principalmente su questi aspetti, senza ulteriori dettagli o approfondimenti.

Un impegno al governo a rispettare il percorso di spesa netta programmatica indicato nel Piano e previsto nelle raccomandazioni del Consiglio del gennaio 2025 «attivando al contempo interlocuzioni presso l'Unione Europea volte al riconoscimento dell'eccezionalità della situazione in vista di una possibile attivazione delle clausole di salvaguardia, nell'ottica di intraprendere ogni più opportuna azione per tutelare le necessità del tessuto economico nazionale ed europeo». Vale a dire richiedere una sospensione del Patto di stabilità o la possibilità di deviare dal percorso della spesa netta concordata con la Commissione, per far fronte al caro energia.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Patto di stabilità, spunta la richiesta per la sospensione: la maggioranza cambia la risoluzione sul Dfp Notizie correlate Patto di stabilità, la maggioranza cambia la risoluzione: entrano le clausole per la sospensioneUn impegno al governo a rispettare il percorso di spesa netta programmatica indicato nel Piano e previsto nelle raccomandazioni del Consiglio del... Finanza pubblica, nella risoluzione del centrodestra spunta la richiesta di sospensione del Patto di stabilitàAlla fine, dopo un braccio di ferro con i tecnici del Ministero dell’Economia, cambia la risoluzione di maggioranza al Documento di Finanza Pubblica... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Patto di stabilità, l’Italia chiede la sospensione: quanto valgono i vincoli Ue; Lega Giovani, Mauri e Brembi: Basta patto di stabilità UE. Difendiamo le nostre industrie; Borghi (Lega), noi per l'abbandono anche unilaterale del Patto di stabilità; Dai bonus ai rider: cosa prevede il decreto Lavoro approvato in Cdm. Patto di Stabilità, spunta richiesta di sospensione. Giorgetti: Invidio il mio collega tedesco, un Paese indebitato non è totalmente liberoRisoluzione di maggioranza impegna il governo a chiedere l’attivazione delle clausole di salvaguardia data l’eccezionalità della situazione. Il ministro dell’Economia: Non capisco perché si possano ... quotidiano.net Patto di stabilità, la maggioranza cambia la risoluzione: entrano le clausole per la sospensioneUn impegno al governo a rispettare il percorso di spesa netta programmatica indicato nel Piano e previsto nelle raccomandazioni del Consiglio del gennaio 2025 «attivando al ... ilmattino.it Patto di stabilità, spunta la richiesta per la sospensione - facebook.com facebook Il partito unico della spesa pubblica: Lega-M5S-PD. Patuanelli del M5S ha appena definito il ministro dell’Economia Giorgetti il “sacerdote dell’austerità”. Giorgetti è esponente di un partito che sta chiedendo che l’Italia violi unilateralmente il Patto di Stabilità. x.com