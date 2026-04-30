La maggioranza ha modificato la risoluzione sul patto di stabilità, introducendo clausole per la sospensione. La nuova versione prevede un impegno rivolto al governo affinché rispetti il percorso di spesa netta indicato nel Piano e nelle raccomandazioni del Consiglio del gennaio 2025. La modifica riguarda l’attivazione di specifiche misure nel rispetto degli obiettivi fissati, con l’obiettivo di garantire la continuità delle politiche di bilancio.

Un impegno al governo a rispettare il percorso di spesa netta programmatica indicato nel Piano e previsto nelle raccomandazioni del Consiglio del gennaio 2025 «attivando al contempo interlocuzioni presso l'Unione Europea volte al riconoscimento dell'eccezionalità della situazione in vista di una possibile attivazione delle clausole di salvaguardia, nell'ottica di intraprendere ogni più opportuna azione per tutelare le necessità del tessuto economico nazionale ed europeo». Vale a dire richiedere una sospensione del Patto di stabilità o la possibilità di deviare dal percorso della spesa netta concordata con la Commissione, per far fronte al caro energia.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Patto di stabilità, la maggioranza cambia la risoluzione: entrano le clausole per la sospensione

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