Finanza pubblica nella risoluzione del centrodestra spunta la richiesta di sospensione del Patto di stabilità

Nel dibattito sulla finanza pubblica, la maggioranza di centrodestra ha proposto una sospensione del Patto di stabilità come parte della risoluzione. Dopo un confronto con i tecnici del Ministero dell’Economia, la versione finale del Documento di Finanza Pubblica è stata modificata. La discussione ha portato a un cambio di posizione all’interno della risoluzione di maggioranza, che ora include questa richiesta.

Alla fine, dopo un braccio di ferro con i tecnici del Ministero dell’Economia, cambia la risoluzione di maggioranza al Documento di Finanza Pubblica (Dfp). Nella bozza del testo il centrodestra ha inserito esplicitamente la possibilità di “attivare clausole di salvaguardia attivando al contempo interlocuzioni presso l’Unione Europea volte al riconoscimento dell’eccezionalità della situazione“. In pratica c’è la richiesta di una sospensione del Patto di stabilità per tutti i paesi dell’Ue per far fronte al caro energia, come già è possibile per gli investimenti sulla difesa. Mentre alla Camera è in corso l’esame del Dfp, il ministro Giorgetti...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Finanza pubblica, nella risoluzione del centrodestra spunta la richiesta di sospensione del Patto di stabilità Notizie correlate Patto di stabilità, la maggioranza cambia la risoluzione: entrano le clausole per la sospensioneUn impegno al governo a rispettare il percorso di spesa netta programmatica indicato nel Piano e previsto nelle raccomandazioni del Consiglio del... Dfp, Landini: "Serve la sospensione del patto di stabilità"“Stagflazione? Rischio concreto, vuol dire che aumenta l’inflazione, che si abbassano i salari e anche gli investimenti, perché c’è recessione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Giornata Parlamentare. Documento di finanza pubblica, le fratture della maggioranza; Maggioranza divisa sul deficit. Salvini: stop ai vincoli Ue. Tajani: sbagliato uscire dal Patto di stabilità; Dalle armi alle bollette: una scommessa da 3,7 miliardi per aggirare il Patto di Stabilità; Patto di Stabilità, l'Italia non esce. Ma chiederà deroghe per dare aiuti sull'energia. Patto di stabilità, la maggioranza cambia la risoluzione: entrano le clausole per la sospensioneUn impegno al governo a rispettare il percorso di spesa netta programmatica indicato nel Piano e previsto nelle raccomandazioni del Consiglio del gennaio 2025 «attivando al ... ilmattino.it Documento di finanza pubblica, scontro tra maggioranza e opposizioneSi accende il confronto politico sul Documento di finanza pubblica (Dfp), al centro di un duro scontro tra maggioranza e opposizione ... vocealta.it Patto di stabilità, spunta la richiesta per la sospensione - facebook.com facebook Il partito unico della spesa pubblica: Lega-M5S-PD. Patuanelli del M5S ha appena definito il ministro dell’Economia Giorgetti il “sacerdote dell’austerità”. Giorgetti è esponente di un partito che sta chiedendo che l’Italia violi unilateralmente il Patto di Stabilità. x.com