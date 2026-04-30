Patto di stabilità l’Italia paga anni di spese pazze e crescita zero

Dopo che Eurostat ha comunicato un deficit italiano del 3,1% del Pil nel 2025, il Governo ha richiesto la sospensione del Patto di stabilità. L’Italia ha accumulato spese elevate negli ultimi anni, con una crescita economica che si è fermata da tempo. La notizia arriva mentre si cercano soluzioni per rispettare i vincoli europei e contenere il debito pubblico.

Roma, 30 aprile 2026 – Dopo il verdetto di Eurostat, che ha certificato il deficit italiano al 3,1% del Pil nel 2025, il Governo invoca la sospensione del Patto di stabilità. Nella risoluzione di maggioranza sul Documento di finanza pubblica è comparso un riferimento alla possibilità di attivare le clausole di salvaguardia previste dalle regole europee, chiedendo all’Unione il riconoscimento di una “situazione eccezionale”. In sostanza, il governo punta a ottenere una sospensione del Patto o almeno una deviazione dal percorso di spesa concordato con la Commissione, per far fronte al caro energia. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Petrecca di nuovo nel mirino, stavolta per le sue “spese pazze” Leggi anche: Nomine nepotistiche, spese pazze e declino morale: le accuse ai Cavalieri di Malta Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Patto di Stabilità: sanzioni da oltre un miliardo ogni semestre per l’Italia in caso di sforamento; Bruxelles respinge Meloni: patto di stabilità, nessun aiuto; Von der Leyen, no alla sospensione del Patto di stabilità (chiesta da Italia e Spagna): Si usino i miliardi non spesi. L'Europa si divide; Ue frena l'Italia sul Patto. Giorgetti: 'Scostamento per gli italiani'. Finanza pubblica, nella risoluzione del centrodestra spunta la richiesta di sospensione del Patto di stabilità: Situazione eccezionaleNella risoluzione di maggioranza al Dfp spunta la richiesta di sospensione del Patto di stabilità. Giorgetti avverte: Un paese indebitato non è totalmente libero ... ilfattoquotidiano.it Deroga al Patto di Stabilità: sfida all’UE? Ecco cosa può (e non può) fare davvero l’ItaliaL’Italia valuta di chiedere l’attivazione delle clausole di flessibilità del Patto di Stabilità: cosa significa davvero e chi prende le decisioni in UE. tag24.it Patto di stabilità, spunta la richiesta per la sospensione - facebook.com facebook Il partito unico della spesa pubblica: Lega-M5S-PD. Patuanelli del M5S ha appena definito il ministro dell’Economia Giorgetti il “sacerdote dell’austerità”. Giorgetti è esponente di un partito che sta chiedendo che l’Italia violi unilateralmente il Patto di Stabilità. x.com