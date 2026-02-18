Nomine nepotistiche spese pazze e declino morale | le accuse ai Cavalieri di Malta

Le accuse ai Cavalieri di Malta sono arrivate dopo che il Gran Cancelliere ha nominato parenti, seguendo una strategia chiaramente nepotistica. Questa scelta ha sollevato dubbi sulla trasparenza e sulla coerenza con i valori tradizionali dell’ordine, che dovrebbe basarsi su fede e carità. Nel frattempo, emergono anche spese eccessive e comportamenti che sembrano allontanarsi dal morale che l’ordine dovrebbe rappresentare. Un esempio concreto riguarda le spese elevate per eventi e viaggi ufficiali, che alimentano le critiche sulla gestione interna.

Il Gran Cancelliere ha effettuato nomine seguendo «una linea nepotistica». Mentre si vede «una difficoltà nel mantenere pienamente visibili i fondamenti dell’ Ordine di Malta: fede, carità, fraternità e spirito di umiltà». In una lettera di un ambasciatore del Sovrano Ordine a Papa Leone XIV di cui parla Il Fatto Quotidiano ci sono le accuse alla confraternita. Che sarebbe oggetto di «smarrimento», «declino morale e materiale» e soffrirebbe dell’«allontanamento di membri di grande esperienza » e di una crisi destinata a farsi «più profonda». Proprio mentre in Vaticano si valuta un’ispezione o un commissariamento.🔗 Leggi su Open.online

Petrecca di nuovo nel mirino, stavolta per le sue “spese pazze”Petrecca torna al centro delle polemiche per le sue spese eccessive, che sono state portate all’attenzione durante una riunione con il responsabile delle risorse umane il 3 febbraio.

Consulenze, promozioni e budget gonfiati: le spese pazze di Petrecca a carico dei contribuenti. Rai in sciopero contro le mancate dimissioniIl direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, coinvolto in polemiche per consulenze, promozioni e budget gonfiati a spese dei contribuenti, è finito ancora sotto i riflettori dopo essere stato protagonista di alcune gaffe durante la telecronaca delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che hanno attirato l’attenzione anche del New York Times.

