petrecca di nuovo nel mirino stavolta per le sue spese pazze

Petrecca torna al centro delle polemiche per le sue spese eccessive, che sono state portate all’attenzione durante una riunione con il responsabile delle risorse umane il 3 febbraio. La notizia si aggiunge alle critiche già sollevate sulla sua conduzione della telecronaca della cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026. Un collaboratore ha riferito di aver notato comportamenti discutibili in merito ai costi sostenuti dal direttore di RaiSport.

Petrecca di nuovo nei guai. Dopo le critiche per la sua telecronaca della cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, il direttore di RaiSport è finito nel mirino per le sue spese pazze, segnalate il 3 febbraio durante una riunione con il capo del personale. Lo riporta Repubblica, spiegando che si tratta di assunzioni, promozioni e gratifiche distribuite come mai prima. A ciò si aggiungano consulenze esterne per 640 mila euro in più rispetto all’anno precedente. Nel 2024, il budget delle rubriche — tra cui Domenica sportiva, Dribbling e Il processo — ammontava a 1,7 milioni. Nel 2025, da marzo imputabile all’attuale gestione, è schizzato a 2,34 milioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Approfondimenti su petrecca nuovo

Il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, coinvolto in polemiche per consulenze, promozioni e budget gonfiati a spese dei contribuenti, è finito ancora sotto i riflettori dopo essere stato protagonista di alcune gaffe durante la telecronaca delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che hanno attirato l’attenzione anche del New York Times.

La Rai finisce sotto accusa per alcune gaffe durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Ultime notizie su petrecca nuovo

Caso Petrecca, Antinelli rompe il silenzio e spara a zero. La verità su ATP Finals e Mondiali, tensione alle stelle in casa RaiCaso Petrecca, Antinelli rompe il silenzio e spara a zero. La verità su ATP Finals e Mondiali, tensione alle stelle in casa Rai ... sport.virgilio.it

I giornalisti Rai contro Petrecca: oggi la protesta in tutti i telegiornali dopo il disastro della cerimonia d’aperturaPer l’intera giornata di venerdì 13 febbraio scatta lo sciopero delle firme in tutti i tg, gr, programmi di informazione e sul web della Rai. Prevista anche la lettura di un comunicato sindacale: nel ... ilfattoquotidiano.it

#iliamalinin #pucci #petrecca #raisport #sighel #curling #cimetempestose #

Nella Rai ministeriale, Paolo Petrecca è stato spostato da RaiNews24 a RaiSport con i risultati che tutti gli riconosciamo. Qualsiasi nuovo eventuale incarico dovrà essere dello stesso livello e stipendio. Le carriere dei dirigenti Rai sono eterne. Da sempre. x.com