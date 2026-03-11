Estrazione di gas a Bomba la maggioranza boccia la risoluzione del Patto per l' Abruzzo

Durante la riunione della Commissione Ambiente e Territorio, la maggioranza di centrodestra ha approvato una decisione che va contro una proposta presentata dal Patto per l’Abruzzo. La risoluzione chiedeva un’opposizione chiara della Regione Abruzzo al progetto di estrazione di gas in località Colle Santo, vicino al Lago di.

Sì del Ministero al decreto Via per l'estrazione di gas a BombaVia libera da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al decreto di Valutazione di impatto ambientale (Via) per il progetto...

LNEnergy sul progetto di estrazione gas a Bomba: "Serve un confronto basato sui fatti"LNEnergy torna a far sentire la propria voce nel dibattito sull’estrazione di gas nell’area di Collesanto, nel territorio di Bomba, sottolineando...

Lago di Bomba: la provincia di Chieti ricorre al Tar contro l’estrazione del gasCon il decreto n. 26 approvato ieri, il presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna ha autorizzato il legale dell’ente, Massimo Tosti Guerra, a presentare al Tar (sezione staccata di Pescara ... rete8.it

Estrazione gas a ridosso lago di Bomba. Provincia di Chieti ricorre al Tar contro via libera ministeriLa Provincia di Chieti scende in campo contro il progetto di estrazione di gas nei pressi del lago di Bomba (Ch) e si affianca al Comune e da sei ricorrenti. Con il decreto numero 26 approvato ieri, i ... abruzzolive.tv

