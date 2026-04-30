Patto di stabilità il centrodestra e l’attivazione delle clausole di salvaguardia ma rispettando i piani

A Montecitorio e al Senato si sta discutendo sul Documento di finanza pubblica, con le risoluzioni presentate da maggioranza e opposizioni in votazione. Al centro dell’attenzione ci sono le clausole di salvaguardia e il rispetto dei piani economici, mentre si valuta anche l’eventuale attivazione di uno scostamento di bilancio. La discussione si svolge in un clima di attenzione alle questioni di stabilità finanziaria e alle misure previste per il patto di stabilità.

Sul Documento di finanza pubblica arrivano al voto le risoluzioni di maggioranza e opposizioni. L’esame è in corso a Montecitorio così come, contemporaneamente al Senato (le mozioni in votazione sono le stesse), a e l’attenzione resta tutta su una parola: scostamento di bilancio. Il centrodestra non la scrive esplicitamente nel testo. Ma, nell’ultima versione della risoluzione, arrivata ai deputati poco prima che in aula intervenisse il ministro Giancarlo Giorgetti fa un passo in più: chiede di aprire interlocuzioni con l’Unione europea per il riconoscimento dell’eccezionalità della situazione, « in vista di una possibile attivazione delle clausole di salvaguardia ”.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Patto di stabilità, la maggioranza cambia la risoluzione: entrano le clausole per la sospensioneUn impegno al governo a rispettare il percorso di spesa netta programmatica indicato nel Piano e previsto nelle raccomandazioni del Consiglio del... Leggi anche: Caos nel centrodestra, la Lega vuole abbandonare il Patto di stabilità: FdI e FI si oppongono Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Patto di Stabilità: sanzioni da oltre un miliardo ogni semestre per l’Italia in caso di sforamento; Bruxelles respinge Meloni: patto di stabilità, nessun aiuto; Von der Leyen, no alla sospensione del Patto di stabilità (chiesta da Italia e Spagna): Si usino i miliardi non spesi. L'Europa si divide; Meloni cerca sponde in Europa per sforare il Patto di stabilità. Finanza pubblica, nella risoluzione del centrodestra spunta la richiesta di sospensione del Patto di stabilità: Situazione eccezionaleNella risoluzione di maggioranza al Dfp spunta la richiesta di sospensione del Patto di stabilità. Giorgetti avverte: Un paese indebitato non è totalmente libero ... ilfattoquotidiano.it Italia, deroga al Patto di stabilità: è giusto mantenere il vincolo?Scontro politico sulla flessibilità del Patto di Stabilità, mentre l’Ue chiude a uscite unilaterali e lega eventuali deroghe a una recessione. Secondo l’economista Valentina Meliciani pesa la dinamica ... msn.com Patto di stabilità, spunta la richiesta per la sospensione - facebook.com facebook Il partito unico della spesa pubblica: Lega-M5S-PD. Patuanelli del M5S ha appena definito il ministro dell’Economia Giorgetti il “sacerdote dell’austerità”. Giorgetti è esponente di un partito che sta chiedendo che l’Italia violi unilateralmente il Patto di Stabilità. x.com