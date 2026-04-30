Patto di stabilità Giorgetti | Chiediamo flessibilità all’Europa ma un paese indebitato non è libero

Il ministro dell’Economia ha preso la parola alla Camera dei deputati per illustrare il Documento di finanza pubblica in un momento di grande attività politica. Durante l’intervento, ha sottolineato la richiesta di maggiore flessibilità da parte dell’Italia nei confronti delle regole europee sul patto di stabilità, evidenziando tuttavia che un paese indebitato non può considerarsi completamente libero di agire. La discussione si inserisce in un quadro di confronto tra le esigenze nazionali e le regole europee.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il contesto del Documento di finanza pubblica. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si è presentato alla Camera dei deputati a Montecitorio per difendere il Documento di finanza pubblica, in una giornata politica particolarmente intensa. La discussione è stata preceduta da ore movimentate, durante le quali la risoluzione di maggioranza è stata modificata più volte, fino a ridosso del suo intervento. Il testo proponeva l’attivazione di “clausole di salvaguardia” legate alla crisi energetica, segno delle difficoltà economiche ancora presenti. Dalla richiesta di flessibilità al richiamo alla realtà. Se nei giorni precedenti, durante le audizioni in commissione, lo stesso Giorgetti aveva aperto alla possibilità di chiedere maggiore flessibilità all’Europa, in aula ha adottato un tono più cauto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Patto di stabilità, Giorgetti: «Chiediamo flessibilità all’Europa ma, un paese indebitato non è libero» Notizie correlate Patto di stabilità, la frenata di Giorgetti: «Chiediamo flessibilità all’Europa, ma ricordiamoci che un paese indebitato non è libero»Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, arriva in aula a Montecitorio (nel pomeriggio di oggi 30 aprile sarà in Senato) per sostenere il... Patto di Stabilità, Osnato: “Resta ma con più flessibilità”. Ecco cosa chiede l’Italia all’Europa«La risoluzione che presenteremo sarà una, quella della maggioranza» e sul fronte Patto di Stabilità non conterrà «Nessuna uscita. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ue frena l'Italia sul Patto. Giorgetti: 'Scostamento per gli italiani'; Patto di stabilità, Ue respinge l'uscita unilaterale. Giorgetti chiede flessibilità; Patto di stabilità, Giorgetti sfida l'Ue: Scostamento se sarà il caso, nell'interesse degli italiani; Il fallimento dei conti di Meloni certificato da Eurostat. Patto di Stabilità, spunta richiesta di sospensione. Giorgetti: Invidio il mio collega tedesco, un Paese indebitato non è totalmente liberoRisoluzione di maggioranza impegna il governo a chiedere l’attivazione delle clausole di salvaguardia data l’eccezionalità della situazione. Il ministro dell’Economia: Non capisco perché si possano ... quotidiano.net Patto stabilità, Giorgetti Difficile sostenere clausola che esclude spese difesaROMA (ITALPRESS) - E' molto difficile da sostenere politicamente una clausola che preveda la possibilità di non considerare ai fini del patto di stabilit ... italpress.com Patto di stabilità, spunta la richiesta per la sospensione - facebook.com facebook Il partito unico della spesa pubblica: Lega-M5S-PD. Patuanelli del M5S ha appena definito il ministro dell’Economia Giorgetti il “sacerdote dell’austerità”. Giorgetti è esponente di un partito che sta chiedendo che l’Italia violi unilateralmente il Patto di Stabilità. x.com