Patto di stabilità la frenata di Giorgetti | Chiediamo flessibilità all’Europa ma ricordiamoci che un paese indebitato non è libero

Il ministro dell’Economia si è presentato in aula a Montecitorio per sostenere il Documento di finanza pubblica, con un intervento previsto anche al Senato nel pomeriggio. La discussione sul patto di stabilità ha visto alcune dichiarazioni di Giorgetti, che ha chiesto maggiore flessibilità dall’Europa, ricordando però che un paese indebitato ha meno margine di manovra. La giornata si preannuncia intensa e piena di confronti sulle norme finanziarie.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, arriva in aula a Montecitorio (nel pomeriggio di oggi 30 aprile sarà in Senato) per sostenere il Documento di finanza pubblica dopo una mattinata che si annuncia subito concitata. La risoluzione di maggioranza, che propone di attivare «clausole di salvaguardia» rispetto alla crisi energetica, viene rivista più volte, fino a poco prima che lui prenda la parola. Se nelle audizioni in commissione era stato lui il primo a parlare di richieste all’Europa per allentare i vincoli, ora però, al momento del voto in aula del Documento di finanza pubblica, è lui a tirare il freno. «Ci vuole un principio di realismo per capire la situazione del paese», dice.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Patto di Stabilità, Osnato: “Resta ma con più flessibilità”. Ecco cosa chiede l’Italia all’Europa«La risoluzione che presenteremo sarà una, quella della maggioranza» e sul fronte Patto di Stabilità non conterrà «Nessuna uscita. Giorgetti e la proroga del taglio delle accise fino a maggio: «In Europa riflessione sul patto di stabilità». Gelo su Piantedosi – Video«Abbiamo appena approvato un decreto legge, proroghiamo la riduzione delle accise già in essere, che scadrebbe il lunedì di Pasquetta, fino al 1 di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Patto di Stabilità: sanzioni da oltre un miliardo ogni semestre per l’Italia in caso di sforamento; Bruxelles respinge Meloni: patto di stabilità, nessun aiuto; Von der Leyen, no alla sospensione del Patto di stabilità (chiesta da Italia e Spagna): Si usino i miliardi non spesi. L'Europa si divide; Meloni cerca sponde in Europa per sforare il Patto di stabilità. Patto di stabilità, la maggioranza cambia la risoluzione: entrano le clausole per la sospensioneUn impegno al governo a rispettare il percorso di spesa netta programmatica indicato nel Piano e previsto nelle raccomandazioni del Consiglio del gennaio 2025 «attivando al ... ilmattino.it Patto stabilità, Giorgetti Difficile sostenere clausola che esclude spese difesaROMA - È molto difficile da sostenere politicamente una clausola che preveda la possibilità di non considerare ai fini del patto di stabilità le spese per la difesa e le escluda per interventi a favo ... laprovinciacr.it Patto di stabilità, spunta la richiesta per la sospensione - facebook.com facebook Il partito unico della spesa pubblica: Lega-M5S-PD. Patuanelli del M5S ha appena definito il ministro dell’Economia Giorgetti il “sacerdote dell’austerità”. Giorgetti è esponente di un partito che sta chiedendo che l’Italia violi unilateralmente il Patto di Stabilità. x.com