È stato reso noto il motivo della morte di un attore noto per ruoli in serie televisive e film. L'uomo, di 57 anni, è stato trovato senza vita in circostanze che ora sono al centro di indagini ufficiali. La notizia ha attirato l'attenzione dei media e ha portato alla luce dettagli sulla sua scomparsa. La causa ufficiale non è ancora stata comunicata, ma sono in corso approfondimenti da parte delle autorità competenti.

L'ex star di Starship Troopers e Days of Our Lives aveva 57 anni quando è stato trovato privo di sensi nella sua casa di Beverly Hills il 19 aprile scorso È stata resa nota la causa ufficiale della morte di Patrick Muldoon, l'ex star di Days of Our Lives e Melrose Place scomparso il 19 aprile all'età di 57 anni. Patrick Muldoon stroncato da una malattia ereditaria L'attore, diventato famoso grazie ai ruoli in Saved by the Bell e Starship Troopers, è deceduto a causa di un infarto miocardico, più comunemente noto come attacco cardiaco, secondo quanto riportato dal certificato di morte, come riferito da Us Weekly. Il certificato di morte di Muldoon, rilasciato dal Dipartimento della Sanità Pubblica della Contea di Los Angeles, ha rivelato che tra le cause .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Patrick Muldoon, svelata la causa di morte della star di Melrose Place

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