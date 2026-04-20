È morto ieri, 19 aprile, all’età di 57 anni, l’attore e produttore statunitense Patrick Muldoon, noto per aver recitato in serie televisive come “Melrose Place” e nel film “Starship Troopers”. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dai familiari. Muldoon aveva iniziato la sua carriera negli anni ’90 e aveva avuto ruoli in diversi progetti televisivi e cinematografici. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra colleghi e fan.

È scomparso ieri, 19 aprile, all’età di 57 anni, l’attore e produttore statunitense Patrick Muldoon. La notizia della sua scomparsa ha colto di sorpresa fan e colleghi, secondo quanto riportato da fonti vicine alla famiglia e rilanciato da Deadline, la causa del decesso sarebbe stato un attacco cardiaco. Le origini. Nato a San Pedro, in California, il 27 settembre 1968, all’anagrafe William Patrick Muldoon III, aveva intrapreso inizialmente un percorso lontano dal mondo dello spettacolo. Dopo essersi iscritto alla University of Southern California, si era distinto anche nello sport, giocando nella squadra di football dei Trojans. Si laureò nel 1991, ma già durante gli anni universitari iniziò ad avvicinarsi alla recitazione, muovendo i primi passi in televisione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto a Patrick Muldoon, star di “Melrose Place” e “Starship Troopers”

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