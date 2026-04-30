Il 19 aprile 2026 è stata comunicata la scomparsa improvvisa di Patrick Muldoon, attore noto per il suo ruolo in Melrose Place, avvenuta all’età di 57 anni. La notizia ha suscitato sconcerto tra colleghi e fan, che hanno ricordato la sua carriera e i momenti più significativi delle sue apparizioni televisive. Le circostanze della morte sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

La morte improvvisa di Patrick Muldoon, avvenuta il 19 aprile 2026 ha scosso il mondo dello spettacolo e i fan che lo ricordano per il suo ruolo in Melrose Place. L’attore aveva 57 anni quando la sua compagna lo ha trovato privo di sensi sotto la doccia della loro abitazione. Nonostante i soccorsi immediati, per Muldoon non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riportato dal certificato di morte, ottenuto da Us Weekly e rilasciato dal Dipartimento di Salute Pubblica della Contea di Los Angeles, la causa ufficiale del decesso è stata identificata in un attacco cardiaco. Tuttavia, i documenti rivelano una situazione clinica ben più complessa di quanto inizialmente emerso.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Patrick Muldoon, cosa ha causato la morte dell’attore di Melrose Place a soli 57 anni

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