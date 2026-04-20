È deceduto l’attore e cantante americano Patrick Muldoon, noto per aver recitato in serie televisive come ‘Days of Our Lives’ e ‘Melrose Place’, oltre che nel film ‘Starship Troopers’. Aveva 57 anni. La sua scomparsa è stata annunciata recentemente senza ulteriori dettagli sulle cause. Muldoon ha costruito una carriera nel mondo dello spettacolo con ruoli in produzioni televisive e cinematografiche.

E’ morto l’attore e cantante americano Patrick Muldoon. Noto soprattutto per i suoi ruoli in ‘ Days of Our Lives ‘, ‘ Melrose Place ‘ e ‘ Starship Troopers ‘, l’artista aveva 57 anni. Ad annunciarne la morte è stato il sito TMZ. L’attore e cantante Patrick Muldoon (Starship Troopers) partecipa a una conferenza stampa alla Fedcon 2013 a Düsseldorf, in Germania, il 9 maggio 2013. Foto di: Susannah V. Vergaupicture-alliancedpaAP Images Il malore in bagno. L’attore, che è anche il cantante della rock band The Sleeping Masses, sarebbe morto per un attacco cardiaco. La sorella di Muldoon, Shana Muldoon-Zappa, ha dichiarato a TMZ che Patrick è andato a farsi una doccia domenica mattina dopo aver bevuto un caffè con la sua ragazza nella loro casa di Beverly Hills.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morto Patrick Muldoon, l’attore di ‘Melrose Place’ aveva 57 anni

Patrick Muldoon Cause of Death | Net Worth, Wife, 2 kids, Family, Movies, Bio & lifestyle!

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