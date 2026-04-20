Patrick Muldoon, attore e produttore noto per i suoi ruoli in Days of Our Lives, Melrose Place e il film Starship Troopers, è morto improvvisamente la mattina del 19 aprile 2026 a seguito di un infarto. Aveva 57 anni. Nato a San Pedro, in California, Muldoon ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo mentre era ancora al college, con una partecipazione di due episodi nella sitcom Casalingo Superpiù. Subito dopo la laurea nel 1991, ha ottenuto un ruolo ricorrente di tre episodi in Bayside School, interpretando Jeffrey Hunter, il personaggio che avrebbe lasciato il segno nella memoria dei fan della serie. Il ruolo che lo ha reso celebre al pubblico delle soap opera è stato quello di Austin Reed in Days of Our Lives, personaggio che ha interpretato dal 1992 al 1995 per poi riprenderlo dal 2011 al 2012.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Morto a 57 anni Patrick Muldoon, attore di Starship Troopers e Melrose Place

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