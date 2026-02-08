Roma | aggredisce e minaccia compagna davanti a figlio arrestato 62enne a Primavalle

Un uomo di 62 anni è stato arrestato questa mattina a Primavalle, a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, ha aggredito e minacciato la compagna davanti al loro bambino. I carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata di una persona che aveva assistito alla scena. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in caserma. La donna e il bambino stanno bene, ma l’episodio ha scosso l’intera zona.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno proceduto all’arresto di un uomo di 62 anni, un romano già noto alle forze dell’ordine, accusato di maltrattamenti nei confronti dei familiari. Nella notte scorsa, intorno alle ore 3:30, a seguito di una chiamata giunta al numero di emergenza 112, i militari si sono recati presso un’abitazione situata in via Alessio Ascalesi, nella zona di Primavalle. Dettagli dell’intervento dei Carabinieri. All’interno dell’abitazione, una donna di 50 anni ha riferito di essere stata aggredita e minacciata con un coltello dal suo compagno convivente, alla presenza del figlio minore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: aggredisce e minaccia compagna davanti a figlio, arrestato 62enne a Primavalle Approfondimenti su Roma Primavalle Aggredisce con un coltello la compagna davanti al figlio di 10 anni: arrestato a Roma un 62enne Un uomo di 62 anni è stato arrestato a Roma dopo aver aggredito con un coltello la sua compagna davanti al figlio di 10 anni. Paura a Primavalle: aggredisce e minaccia con un coltello la compagna davanti al figlio Una donna è stata aggredita e minacciata con un coltello dal suo compagno davanti al figlio, nel quartiere di Primavalle. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Roma Primavalle Argomenti discussi: Paura all'Esquilino: armato di bottiglia aggredisce tassista; Esquilino, follia in strada: minaccia un esercente e aggredisce gli agenti della Polizia Locale; ? Follia al bar: uomo armato di bastone aggredisce clienti e poliziotti - BresciaToday; Brescia, minaccia i clienti di un bar con un bastone e aggredisce la polizia: arrestato. Roma, aggredisce e minaccia con coltello la compagna davanti al figlio: arrestatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, aggredisce e minaccia con coltello la compagna davanti al figlio: arrestato ... tg24.sky.it Aggredisce e minaccia col coltello la compagna davanti al figlio, prima aveva assunto stupefacenti: il blitz in casaAncora un episodio di violenza domestica. A Roma, in zona Primavalle, precisamente in via Alessio Ascalesi, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile ... msn.com Primavalle, aggredisce la compagna con un coltello davanti al figlio minore I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 62enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro familiari. La s facebook Roma, aggredisce con un coltello la compagna in presenza del figlio minorenne: arrestato dlvr.it/TQqph7 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.