Roma aggredisce e minaccia con coltello la compagna davanti al figlio

Un uomo di 62 anni è stato arrestato a Roma, nel quartiere Primavalle, dopo aver aggredito e minacciato con un coltello la sua compagna, una donna di 50 anni. L’episodio si è verificato davanti al figlio della coppia. La donna ha chiamato la polizia, che è intervenuta subito e ha fermato l’aggressore. La vittima è stata portata in ospedale per le ferite, mentre l’uomo è stato portato in commissariato.

Un uomo di 62 anni è stato arrestato a Roma, nel quartiere Primavalle, con l’accusa di maltrattamenti contro la compagna, una donna di 50 anni. L’arresto è avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 2026, a seguito di una segnalazione alle forze dell’ordine. Si è reso necessario dopo che l’uomo ha aggredito la donna con un coltello davanti al figlio minore. Il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto, disponendo la permanenza in carcere per l’uomo. La drammatica vicenda si è consumata in un’abitazione nel cuore di Primavalle, un quartiere della capitale noto per le sue dinamiche sociali complesse.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Roma Primavalle Paura a Primavalle: aggredisce e minaccia con un coltello la compagna davanti al figlio Una donna è stata aggredita e minacciata con un coltello dal suo compagno davanti al figlio, nel quartiere di Primavalle. Aggredisce con un coltello la compagna davanti al figlio di 10 anni: arrestato a Roma un 62enne Un uomo di 62 anni è stato arrestato a Roma dopo aver aggredito con un coltello la sua compagna davanti al figlio di 10 anni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Roma Primavalle Argomenti discussi: Roma, aggredisce e minaccia con coltello la compagna davanti al figlio: arrestato; Paura a Primavalle: aggredisce e minaccia con un coltello la compagna davanti al figlio; Aggredisce e minaccia la compagna davanti al figlio minore, arrestato; Aggredisce e minaccia la compagna davanti al figlio minore brandendo un coltello: 62enne arrestato a Roma. Roma, aggredisce e minaccia con coltello la compagna davanti al figlio: arrestatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, aggredisce e minaccia con coltello la compagna davanti al figlio: arrestato ... tg24.sky.it Aggredisce e minaccia col coltello la compagna davanti al figlio, prima aveva assunto stupefacenti: il blitz in casaAncora un episodio di violenza domestica. A Roma, in zona Primavalle, precisamente in via Alessio Ascalesi, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile ... msn.com Primavalle, aggredisce la compagna con un coltello davanti al figlio minore I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 62enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro familiari. La s facebook Roma, aggredisce con un coltello la compagna in presenza del figlio minorenne: arrestato dlvr.it/TQqph7 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.