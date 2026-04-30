Pasta cresciuta sartù di riso gattò di patate | le ultime pietanze protagoniste di Vedi Napoli e poi Mangia Special guest dell’evento di chiusura Marisa Laurito

Si sono conclusi gli ultimi tre incontri della quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”, la rassegna promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Durante gli eventi sono state presentate pietanze come pasta cresciuta, sartù di riso e gattò di patate. La manifestazione si è chiusa con la partecipazione speciale di Marisa Laurito.

Ultimi tre appuntamenti per la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”, rassegna ideata, sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Direzione artistica e curatela scientifica dell’antropologo Marino Niola. Tutti gli eventi sono gratuiti.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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