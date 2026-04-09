Alici fritte maccheroni alla lardiata e pastiera | le pietanze protagoniste di Vedi Napoli e poi Mangia dal 10 al 12 aprile

Dal 10 al 12 aprile si svolge la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”, una manifestazione culinaria promossa dal Comune di Napoli e sostenuta dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive. Durante l’evento vengono proposte specialità come alici fritte, maccheroni alla lardiata e pastiera. La rassegna mira a valorizzare la tradizione gastronomica locale attraverso diverse pietanze tipiche.

Prosegue con successo la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”, rassegna ideata, sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Direzione artistica e curatela scientifica dell’antropologo Marino Niola. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Vedi Napoli e poi Mangia, gli appuntamenti dal 3 al 6 aprileTra sapori della tradizione enogastronomica napoletana e performance musicali, prosegue la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”.

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