Venerdì 27 marzo alle 18.15, alla Libreria Atlantide di Castel S. Pietro Terme, si terrà la presentazione di

Venerdì 27 marzo alle ore 18.15 torna alla Libreria Atlantide di Castel S. Pietro Terme Paolo Malaguti, con il suo ultimo libro, Sentieri partigiani, edito da Einaudi. Dialogherà con lui Fabrizio Dondi. Appuntamento in collaborazione con Anpi Castel S. Pietro.Fresco di pubblicazione, Sentieri. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Presentazione di "Sentieri partigiani" di Paolo Malaguti

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