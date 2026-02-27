Dramma al Monaldi una lunga e triste giornata tra accuse scaricabarile e quei due trapianti…

Al Monaldi si è svolta una giornata difficile caratterizzata da accuse e scaricabarile, mentre si sono susseguite le vicende legate a due trapianti. La mattina è stato confermato che tre fattori principali hanno contribuito alla morte del bambino, deceduto circa due mesi dopo aver ricevuto un cuore danneggiato. La situazione si è protratta per tutta la giornata, mantenendo alta la tensione.

Sono tre i “principali fattori” che hanno contribuito a quanto accaduto al piccolo Domenico, deceduto dopo circa due mesi dal trapianto di un cuore danneggiato. E’ quanto emerge dalla relazione di 295 pagine inviata dalla Regione Campania al ministero della Salute nella quale è contenuta la documentazione fornita dai vertici dell’Azienda ospedaliera. Si tratta dei fattori ‘ghiaccio’, ‘contenitore’ e ‘comunicazione’. Il primo fattore, si legge nella relazione, “riguarda una falla procedurale, in quanto la partenza dal Monaldi con una quantità di ghiaccio non sufficiente si è configurata come un momento critico del processo. Tale condizione ha... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

