Papa Leone XIV in Angola | canti e balli per il Pontefice che celebra la Messa a Saurimo

In Angola, si è svolta una cerimonia religiosa durante la quale il Papa ha celebrato una messa a Saurimo. Durante l’evento, i fedeli hanno partecipato con canti e balli, creando un’atmosfera di festa e partecipazione collettiva. La presenza del Papa ha attirato numerosi fedeli e ha suscitato entusiasmo tra la comunità locale. La celebrazione si è conclusa con momenti di raccoglimento e condivisione.

Grande entusiasmo in Angola per Papa Leone XIV che ha tenuto una messa a Saurimo. Per il Pontefice canti e balli dei fedeli. No alla “fede autentica” che viene sostituita da “un commercio superstizioso, nel quale Dio diventa un idolo che si cerca solo quando ci serve, finché ci serve”, una sorta di “erogatore di servizi”, le parole di Prevost. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV in Angola: canti e balli per il Pontefice che celebra la Messa a Saurimo Notizie correlate Leggi anche: Papa, Leone XIV ancora in Angola: l'arrivo a Saurimo Angola, Papa Leone XIV visita una casa di cura nella città di SaurimoPapa Leone XIV ha visitato una casa di cura nella città di Saurimo, in Angola, mentre prosegue il suo viaggio in Africa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: In un minuto la terza giornata di Papa Leone XIV in Africa; Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, dichiarazione del Presidente Meloni; Papa Leone XIV oggi in Camerun: 'Pace non è uno slogan, non sia fondata su minacce e armi'; Presidenza CEI: vicinanza e affetto a Papa Leone XIV. Papa in Angola, Leone XIV a Saurimo: Pane di tutti a pochi, ma Dio ascolta grido popoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Terzo giorno del Papa in Angola. Oggi il Pontefice a Saurimo, la capitale dei diamanti ... tg24.sky.it Le foto del viaggio di papa Leone XIV in AfricaDal 13 aprile sta visitando Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale, nel primo lungo viaggio internazionale deciso da lui ... ilpost.it Papa Leone XIV lascia Saurimo, a breve in volo verso Luanda #Angola x.com "Dalla Lettera di Luciana a Papa Leone". Inizia così la letterina settimanale che Luciana Littizzetto a Che tempo che fa indirizza a Papa Leone, oggetto di un attacco violento del presidente americano Trump e del suo vice Vance. Incomincia ironica chiamando - facebook.com facebook