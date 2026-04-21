' Le donne nella Liberazione di Pisa' triplo appuntamento con passeggiate e videoproiezioni

Nel fine settimana del 25 aprile, Pisa ospiterà un evento che unisce passeggiate e proiezioni video dedicate alla memoria storica della città. Si tratta di tre appuntamenti organizzati da 'Acquario della Memoria', parte del progetto Walking Cinema, che durante le escursioni guidate mostreranno filmati d'archivio relativi alla Pisa durante la Seconda Guerra Mondiale. L'iniziativa si focalizza sulla storia delle donne coinvolte in quegli anni, attraverso immagini e narrazioni visive.

Un'immersione nella memoria e nella storia di Pisa: per il fine settimana del 25 aprile triplo appuntamento con il Walking Cinema targato 'Acquario della Memoria', passeggiate con videoproiezioni che raccontano la città durante la Seconda Guerra Mondiale, tre film itineranti costruiti con archivi.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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