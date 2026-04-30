In Italia, il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti è disponibile in oltre 7.500 uffici postali distribuiti su tutto il territorio. Questa rete capillare permette ai cittadini di accedere alle pratiche direttamente presso gli sportelli postali, facilitando il processo di richiesta senza dover necessariamente recarsi presso le questure o altri uffici dedicati. La diffusione del servizio rende più accessibile e rapido l’ottenimento del documento di viaggio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una rete capillare di oltre 7.500 sedi. È ora possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto in circa 7.500 uffici postali distribuiti su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa coinvolge 6.932 sedi aderenti al progetto Polis, pensato per sostenere lo sviluppo economico e sociale nei piccoli comuni, affiancate da 431 uffici situati nelle principali città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Verona, Venezia e Cagliari. Un servizio ormai consolidato su scala nazionale. Avviato in via sperimentale a marzo 2024 nella provincia di Bologna, il servizio è stato esteso con successo a tutta Italia nei tempi previsti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Passaporto negli uffici postali: servizio attivo in 7500 sportelli in tutta Italia

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