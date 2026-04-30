In Italia, circa 7.500 uffici postali offrono il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto. Questa rete di uffici permette ai cittadini di richiedere il documento senza dover recarsi necessariamente in questure o altri uffici dedicati. La presenza capillare sul territorio consente di accedere facilmente a questa procedura in molte zone del paese. Il servizio è disponibile sia per il primo rilascio che per il rinnovo del passaporto.

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - In circa 7.500 uffici postali è possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto. Tutti i 6.932 uffici postali del progetto Polis - l'iniziativa di Poste Italiane che punta a sostenere la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide nei comuni con meno di 15mila abitanti - sono stati abilitati. A loro si uniscono i 431 uffici nelle grandi città, come Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Verona, Venezia e Cagliari. Il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti, avviato a marzo 2024 con la sperimentazione in provincia di Bologna, è stato completato nei tempi stabiliti e coinvolge ora tutto il territorio nazionale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il passaporto si può richiedere in 7.500 uffici postali in tutta Italia

Notizie correlate

In 31 uffici postali della provincia di Pisa si può richiedere e rinnovare il passaportoProvincia di Pisa, 28 marzo 2026 - In trentuno uffici postali della provincia di Pisa è possibile richiedere e rinnovare il passaporto.

Il passaporto ora si può richiedere anche alle Poste: attivi 13 uffici in provincia di BariNuovo servizio grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno: domande e rinnovi anche fuori dalla Questura Da oggi, martedì 10...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Trieste, il passaporto si può richiedere all’ufficio postale; Da oggi si può chiedere il passaporto alle poste nei comuni sotto i 15mila abitanti; Passaporto alle Poste: parte da Ospedaletti il nuovo progetto Polis; Boom passaporti a Roma, oltre 8mila richieste negli uffici di Poste Italiane in 18 mesi: ecco dove fare domanda.

Passaporto elettronico con Poste Italiane, cosa portare, costi e tempi di consegnaChi può richiedere il passaporto elettronico tramite gli uffici di Poste Italiane e quali sono tutti i costi che bisogna sostenere per averlo ... quifinanza.it

Da oggi si può chiedere il passaporto alle Poste, nei Comuni sotto i 15mila abitantiPer richiesta di rilascio o rinnovo si potrà evitare di andare in Questura. La provincia di Varese, insieme a quella di Sondrio, era l’ultima che mancava all’appello in Lombardia ... varesenews.it

Il Diavolo veste Prada 2, debutto da RECORD in Italia! In appena 24 ore l'attesissimo sequel ha superato i 2 milioni e 707 mila euro di incasso, con quasi 350 mila spettatori accorsi nelle sale. 20 anni fa il primo film incassò circa 14 milioni di euro. Numeri ch - facebook.com facebook

Domani l’Italia si dividerà in due: miglioramenti al Nord, rovesci più insistenti verso Adriatico e Sud. Giovedì 30 aprile avremo ancora instabilità moderata al mattino sulle zone alpine e prealpine della Lombardia e sui settori occidentali del Piemonte, mentre il x.com