A Monteforte Irpino si diffonde un silenzio insolito dopo la notizia della morte di Pasquale Capriglione, avvenuta a 33 anni. La comunità si trova a dover affrontare il dolore per la perdita di un giovane uomo, conosciuto per il suo carattere generoso e il suo impegno. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti, lasciando una sensazione di vuoto e di tristezza.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un silenzio surreale oggi per le strade di Monteforte Irpino. È uno di quei giorni che una comunità non vorrebbe mai vivere, segnato da una notizia che colpisce dritto al cuore: la scomparsa prematura di Pasquale Capriglione, strappato alla vita a soli 33 anni. Pasquale non era solo un giovane del posto; era un pilastro della vita sociale, un ragazzo che aveva scelto di dedicare il proprio tempo e le proprie energie agli altri, lasciando una scia di affetto e stima che oggi si trasforma in un dolore corale. L’Amministrazione comunale ha voluto esprimere tutto il proprio sconforto per la perdita di quello che definiscono un “figlio della nostra terra”: “Oggi è un giorno davvero triste per la nostra comunità.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pasquale muore a 33 anni, figlio di Monteforte dal cuore d’oro

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