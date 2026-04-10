Tre ciclisti sono stati investiti da un’auto in corsa, provocando il decesso di un uomo di 33 anni e ferendo il padre e lo zio. L’incidente si è verificato in una strada frequentata da ciclisti e il veicolo coinvolto è un’Alfa Romeo Giulia. Il conducente del veicolo è stato sottoposto all’alcoltest, risultando con un tasso alcolemico sei volte superiore al limite consentito. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia.

Il bilancio è drammatico. Tre ciclisti sono stati investiti da un’auto impazzita, un’ Alfa Romeo Giulia il cui conducente è risultato positivo all’ alcoltest (sei volte oltre il limite) effettuato sul posto dagli agenti. Uno dei tre, un uomo di 33 anni, Flavio Leoni che da tempo risiedeva in Francia, è morto dopo essere stato ricoverato in codice rosso all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e nello stesso ospedale cittadino è stato trasportato sempre in codice giallo anche un 69enne. Mentre il terzo ciclista, un 66enne, ha rimediato conseguenze meno serie. Questi ultimi due sono fratelli e sono il papà, che vive a Ranica, e lo zio del ciclista deceduto che vive Treviglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Investiti da ubriaco. Muore il figlio di 33 anni feriti il padre e lo zio

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Investiti da ubriaco. Muore il figlio di 33 anni feriti il padre e lo zioIl conducente dell’auto piombata sui ciclisti positivo all’alcoltest. La vettura dopo aver urtato il guard-rail ha centrato i tre escursionisti. ilgiorno.it

Grave incidente a Treviglio: tre ciclisti investiti da un'Alfa Romeo. Un 33enne in lotta per la vita, l'automobilista positivo all'alcooltest. Ennesima tragedia sulle strade italiane. #ciclismo #sicurezzastradale https://www.tuttobiciweb.it/article/1775737243 - facebook.com facebook

Zazzaroni: “Costantemente investiti da idiozie social. Non vi bastano ex calciatori che…” x.com