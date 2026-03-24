Travolto da una valanga Muore a 33 anni in Alaska sepolto dalla neve fresca | Umiltà sorrisi e cuore

Una tragedia lontano da casa che tuttavia per modalità ricorda quelle, troppe, che in queste settimane hanno fatto segnare una lungo elenco di morti in montagna, proprio nella Valtellina di Christopher Rainoldi, 33 anni, di Castello dell’Acqua che sabato ha perso la vita travolto da una valanga in Alaska, dove si trovava con un cugino e un altro amico. I tre scialpinisti stavano risalendo il Max’s Mountain, nella Girdwood Valley, quando una slavina, secondo quanto riferito dal sito locale Alaska News Source, innescata da uno di essi, si è staccata dal versante travolgendoli. Christopher, a differenza dei compagni, non sarebbe riuscito ad azionare lo zaino-airbag che tutti indossavano, rimanendo gravemente ferito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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