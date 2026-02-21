Firenze maxi bonifica all’ex Poderaccio | rimosse 8 tonnellate di rifiuti abusivi

Firenze ha avviato una maxi bonifica nell’ex Poderaccio, rimuovendo otto tonnellate di rifiuti illegali. La causa è l’abbandono continuo di materiali di scarto, nonostante lo sgombero del campo nomadi nel 2020. Gli operai hanno lavorato per settimane per pulire l’area, che si trovava in condizioni di degrado e abbandono. La bonifica mira a ripristinare la sicurezza e a scoraggiare nuovi abbandoni di rifiuti. La zona ora aspetta una riqualificazione definitiva.

Nelle ultime operazioni, partite a dicembre scorso e concluse in questi giorni, "gli operatori di Plures Alia chiamati ad intervenire dal Comune di Firenze hanno rimosso oltre 6 tonnellate di rifiuti non differenziabili e più di 2 tonnellate di rifiuti ingombranti". La presenza di rifiuti eterogenei e spesso mescolati tra loro "ha reso le operazioni particolarmente complesse". L'intervento si è svolto in sinergia con la Polizia municipale, Plures Alia, la direzione Ambiente, la direzione infrastrutture e mobilità del Comune di Firenze e Avr, che sta completando la messa in sicurezza dell'area con l'installazione di pannelli metallici ad alta resistenza, 16 new jersey e circa 240 metri di rete metallica, per contrastare nuovi abbandoni.