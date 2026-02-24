Emergenza parto in periferia | soccorsi salvano madre e neonato in 45

Un parto improvviso in periferia, causato dall’arrivo prematuro del bambino, ha portato i soccorritori a intervenire tempestivamente. Alle 7:25 di questa mattina, il pronto intervento riceve una chiamata urgente da un’area lontana dal centro città. I volontari raggiungono la donna in casa, aiutandola a mettere al mondo il neonato in condizioni che richiedevano attenzione immediata. La scena si è svolta in un’abitazione modesta, senza ulteriori complicazioni.

Un parto in periferia: la corsa contro il tempo che ha salvato madre e figlio. Alle 7:25 di questa mattina, il telefono del 118 di Padova squilla. Dall'altra parte, una voce preoccupata segnala contrazioni frequenti e ritmiche, annunciando un parto imminente. La chiamata attiva una rapida risposta dei soccorsi, che si conclude con un lieto fine. La scena si svolge in un'abitazione nella periferia di Padova, dove una donna sta vivendo i momenti più intensi del travaglio. L'equipaggio del Suem 118, composto dal dottor Andrea Paoli, dal medico Giulia Stefani e dall'infermiere Giuseppe Di Martino, si muove rapidamente.

