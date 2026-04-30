Partite IVA | slitta il concordato e arrivano nuovi incentivi

Il governo ha deciso di posticipare al 31 ottobre la scadenza per il concordato preventivo delle partite IVA, una misura annunciata dal viceministro. Contestualmente, sono stati introdotti nuovi incentivi destinati a circa 460.000 professionisti, con modifiche alle soglie di esonero e ai premi fedeltà. Queste novità coinvolgono un'ampia platea di lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’ente previdenziale.

? Cosa sapere Il viceministro Leo proroga al 31 ottobre la scadenza per il concordato preventivo.. Nuove soglie di esonero e premi fedeltà riguardano i 460mila professionisti coinvolti.. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha annunciato il rinvio della scadenza per l’adesione al concordato preventivo 2026-2027 al 31 ottobre, spostando di un mese il termine originariamente fissato per il 30 settembre. Questa decisione, comunicata durante un incontro organizzato da Confartigianato che ha la partecipazione del ministro Giancarlo Giorgetti, del presidente dell’associazione Marco Granelli e del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, mira a garantire una maggiore fluidità operativa per le partite IVA.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Partite IVA: slitta il concordato e arrivano nuovi incentivi Notizie correlate Partite Iva, concordato verso il rinvio al 31 ottobreIl concordato preventivo 2026-2027 riscrive il calendario e punta a nuovi vantaggi soprattutto a chi deve rinnovare l’opzione dopo il biennio... Partite Iva, concordato verso il rinvio al 31 ottobre - Riforma Fisco, attuazione al 65% Il concordato preventivo 2026-2027 riscrive il calendario e punta a nuovi vantaggi soprattutto a chi deve rinnovare l’opzione dopo il biennio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rottamazione-quinquies – Definitiva la proroga del decreto Maltempo; Dichiarazione dei redditi 2026, al via il 730 precompilato: tutte le scadenze da conoscere; ISA 2026, in arrivo la revisione di 85 indici: le cause di esclusione; Voucher Cloud e Cyber Security: elenco fornitori entro il 27 maggio. Partite Iva, concordato verso il rinvio al 31 ottobreLeo: più tempo per aderire nel 2026 In arrivo più premi per chi rinnova: dai rimborsi allo stop agli interessi. Uscita soft per la guerra ... msn.com Partite IVA, CU 2026 in scadenza il 30 aprile. Rischio precompilata in biancoIl 30 aprile è la scadenza per l’invio delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi. Le CU rappresentano una delle fonti dalle quali l’Agenzia delle Entrate attinge per la messa a punto della d ... adnkronos.com #A1M | Presentazione, formazioni, classifica, le altre partite e i prossimi impegni. Leggi il match-program digitale di Pallanuoto Trieste vs Roma Vis Nova! https://bit.ly/mp-trieste-visnova_29-4-2026 - facebook.com facebook Sono passati più di 50 anni da Mexico70, e chi l’ha vista si commuove ripensando a #ItaliaGermania43. Sono passati più di quarant’anni e ancora c’è chi si entusiasma per #ltaliaBrasile32. Le due partite più iconiche della storia del ns calcio sono state ispirat x.com