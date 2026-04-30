Partite Iva concordato verso il rinvio al 31 ottobre

Le partite IVA avranno più tempo per aderire al concordato, con la scadenza spostata al 31 ottobre. Secondo quanto annunciato, nel 2026 sarà possibile aderire con maggiore flessibilità. Inoltre, sono previste nuove agevolazioni per chi rinnova, tra cui rimborsi e la sospensione degli interessi. La misura mira a offrire maggiori opportunità ai titolari di partita IVA di usufruire di benefici fiscali.

Il concordato preventivo 2026-2027 riscrive il calendario e punta a nuovi vantaggi soprattutto a chi deve rinnovare l’opzione dopo il biennio 2024-2025. Ad affermare l’intenzione di un restyling per aumentare convenienza e appetibilità dell’accordo biennale con il Fisco è stato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, intervenuto all’evento promosso da Confartigianato sull’ indice di attuazione della riforma fiscale: evento aperto dai saluti del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e dall’intervento iniziale del presidente di Confartigianato Marco Granelli. La prima grande novità...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Partite Iva, concordato verso il rinvio al 31 ottobre Notizie correlate Partite Iva, concordato verso il rinvio al 31 ottobre - Riforma Fisco, attuazione al 65% Il concordato preventivo 2026-2027 riscrive il calendario e punta a nuovi vantaggi soprattutto a chi deve rinnovare l’opzione dopo il biennio... Saldo IVA 2025 partite IVA: scadenza 16 marzo, come pagare con F24Entro il 16 marzo 2026 i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni e titolari di partita IVA, per i quali è dovuta, in base... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Concordato Biennale 2026-2027: rottamazione quinquies come chiave d’accesso; Dichiarazione IVA, online i modelli per il 2026; I saldi (fiscali) di primavera - Appunti; Obblighi fiscali da monitorare anche dopo la chiusura della partita Iva del cliente. Partite Iva, concordato verso il rinvio al 31 ottobre - Riforma Fisco, attuazione al 65%Leo: più tempo per aderire nel 2026 In arrivo più premi per chi rinnova: dai rimborsi allo stop agli interessi. Uscita soft per la guerra ... msn.com Partite Iva, battere il sovraindebitamento col concordato minoreQuesta settimana ci occupiamo di una partita Iva che mi scrive dal Pavese. Alle spalle ha una lunga esperienza come commerciante nell’elettronica. Poi le attività sono entrate in crisi. E per fare ... ilgiorno.it Non si affitta a Partite Iva. E neanche a tatuati. È l’odissea che Luce Frangioni, tatuatore torinese, in arte ilragazzoindaco, sta vivendo da un’anno e mezzo, quando ha iniziato a cercare un'altra casa in affitto a Torino ricevendo però solo porte in faccia. «Sono s - facebook.com facebook RT @davidefaraone: Lo Stato scarica la riscossione sulle partite IVA. Ne parlo in questo articolo: x.com