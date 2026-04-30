Partita Under 17 femminile finisce a pugni | aggredita la famiglia dell’arbitra sedicenne

Durante una partita di calcio Under 17 femminile nel Torinese, la famiglia di una sedicenne arbitra è stata aggredita sugli spalti dopo un rigore decisivo. L'episodio di violenza ha coinvolto diverse persone e si è verificato subito dopo la conclusione della partita. La scena ha causato scompiglio tra i presenti, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione sugli spalti dopo un rigore decisivo. Una partita di calcio giovanile nel Torinese si è trasformata in un episodio di violenza. Durante l’incontro tra squadre femminili Under 17, una giovane arbitra di 16 anni ha assegnato un rigore nei minuti finali, decisione che ha scatenato la reazione furiosa di alcuni spettatori. Coinvolti i familiari della direttrice di gara. La situazione è rapidamente degenerata: i genitori e il fratello dodicenne dell’arbitra, presenti sugli spalti per sostenerla, sono stati presi di mira da alcuni tifosi. Secondo quanto ricostruito, la madre sarebbe stata insultata e spinta, mentre il padre, intervenuto per difendere la famiglia, è stato colpito con un pugno, riportando una ferita al labbro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Partita Under 17 femminile finisce a pugni: aggredita la famiglia dell’arbitra sedicenne Notizie correlate Leggi anche: Venaria, partita femminile under 17 degenera: familiari dell’arbitra aggrediti Arbitra 16enne, rigore e violenza: aggredita la famigliaDoveva essere una partita di calcio giovanile, una di quelle che dovrebbero insegnare lo sport, il rispetto e le regole. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Finale Nazionale Kellogg’s U17 F: Derthona, Costa Masnaga, Geas e Pordenone nei Quarti; È finale: l’Under 17 femminile del Campobasso si gioca il titolo; Scheda squadra Reggiana 1919; Finale Nazionale Kellogg’s U17 Femminile, il riassunto completo della prima giornata. Finale Nazionale Under 17 Femminile 2026 – Il recap della seconda giornataSeconda giornata di gare per la Finale Nazionale Kellogg’s Under 17 Femminile che si gioca a Venaria Reale (Torino) e Tortona (Alessandria) dal 27 aprile ... basketinside.com Finale Nazionale Under 17 Femminile 2026 – Il recap della prima giornataHa preso il via oggi la prima Finale Nazionale Giovanile della stagione 2025/2026. A Venaria Reale (Torino) e Tortona (Alessandria) dal 27 aprile al 3 ... basketinside.com Un’arbitra di 16 anni assegna un rigore nei minuti finali della partita Under 17 femminile Venaria-Torino: calci e pugni di alcuni genitori in tribuna contro i suoi parenti, mentre le giovani calciatrici tentano di fermare l’aggressione. E’ giusto che questa italia calci - facebook.com facebook La proposta della FIFA: obbligo di avere almeno un Under 21 del settore giovanile in campo a partita x.com