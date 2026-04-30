Durante una partita di calcio giovanile, un’arbitra di 16 anni è stata aggredita, con un episodio che ha coinvolto anche membri della sua famiglia. L’evento si è verificato in campo, dove si sono registrati anche episodi di violenza e un calcio di rigore contestato. La giovane arbitra, che stava dirigendo la gara, è stata presa di mira, mentre la famiglia presente sul posto ha subito un episodio di aggressione.

Doveva essere una partita di calcio giovanile, una di quelle che dovrebbero insegnare lo sport, il rispetto e le regole. Si è trasformata invece in una scena di violenza, con una ragazza di appena sedici anni al centro di un’escalation che nulla ha a che fare con il gioco. È accaduto nel Torinese, durante una gara del campionato femminile Under 17 disputata a Venaria. A dirigere l’incontro una giovane arbitra, chiamata a prendere decisioni in un match combattuto fino agli ultimi minuti. Proprio nel finale, il fischio che ha cambiato tutto: un calcio di rigore assegnato alla squadra del Torino. Dal dischetto arriva il gol decisivo, quello che fissa il risultato sul 4-3 e consegna alle granata una vittoria importante per la classifica.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Arbitra 16enne, rigore e violenza: aggredita la famiglia

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