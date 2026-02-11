Scattata la prevendita di Reggina-Messina tutte le informazioni sui biglietti

È partita la prevendita dei biglietti per la partita tra Reggina e Messina, in programma domenica alle 14. I tifosi possono già acquistare i tagliandi e assicurarsi un posto allo stadio. La vendita procede senza problemi e molti già si preparano a seguire dal vivo la sfida tra le due squadre.

E' attiva la vendita dei tagliandi d'ingresso per assistere alla partita Reggina-Messina, in programma domenica alle ore 14.30 allo stadio "Oreste Granillo" e valida per la 24^ giornata del campionato di Serie D (girone I).PREZZI BIGLIETTICURVA SUD € 10 + diritti di prevendita Vivaticket;TRIBUNA.

